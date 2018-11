In casa con 10 cani, bimbo 5 anni lasciato solo da genitori

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - I genitori, una coppia di 40enni italiani, erano fuori a lavorare tutto il giorno e il bambino, di 5 anni, rimaneva in casa con dieci cani di grossa taglia, dei pastori bernesi, tra gli escrementi che - non avendo nessuno che li portasse fuori - invadevano tutta la casa, anche la sua cameretta. Il caso ha scosso la ricca località turistica di Livigno (Sondrio), destando sconcerto tra i cittadini che si interrogano su come la situazione non fosse emersa prima. Una situazione della cui esistenza, da quanto emerso dalle indagini, tanti probabilmente sapevano. Ora il bambino - che non frequentava l'asilo - è stato affidato ai servizi sociali, mentre le procedure giudiziarie si sono attivate e i genitori rischiano la patria potestà. Del caso si occupa la Procura per i minorenni di Milano.