Maltempo: la piena del Po verso il mare, resta allerta

(ANSA) - BOLOGNA, 9 NOV - Sta defluendo verso il mare la piena del Po: la situazione è sotto controllo, anche se resta alta l'attenzione, con la protezione civile che ha rinnovato lo stato d'allerta arancione anche per domani. Dopo che oggi la piena sta transitando nei tratti medi emiliano-lombardi, domani è attesa nel Reggiano e nel Ferrarese, con un livello di colmo superiore alla soglia 2. A Cremona il colmo è stato registrato la scorsa notte con 2,68 metri sullo zero idrometrico (livello 1 di criticità - ordinaria). Il colmo è in transito a Casalmaggiore (Cremona) con valori nell'intorno dei 5,25 m sullo zero idrometrico (livello 2). A Boretto (Reggio Emilia), dove il colmo è atteso in serata, il livello è attualmente nell'intorno dei 6 metri sullo zero idrometrico (livello 2) e si prevedono scostamenti limitati rispetto a questi valori. Anche per domani non si segnalano fenomeni meteorologici rilevanti ai fini dell'allertamento. (ANSA).