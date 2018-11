Manovra: Carfagna,su quota cento prevedere sconto alle madri

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - "Per come è costruita, Quota 100 è una misura pensata per i lavoratori uomini: è raro trovare una donna che a 62 anni abbia già maturato 38 anni di contributi, a causa di ingressi tardivi nel mondo del lavoro e di carriere più discontinue, soprattutto per la maternità. Al Sud, poi, è praticamente impossibile, se non nel pubblico impiego. Serve una correzione di equità tra lavoratori e lavoratrici: riportiamo Quota 100 a 64 anni di età, ma con solo 36 anni di contributi, e usiamo i risparmi per consentire uno sconto pensionistico per le donne pari a un anno per ogni figlio". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, ospite a Mattino 5.