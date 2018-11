Incendi in California: almeno 5 morti, evacuate decine di migliaia di persone

Almeno cinque persone sono morte in California a causa delle fiamme. Lo affermano le autorità, secondo quanto riportano i media americani. I corpi sono stati rinvenuti in alcune auto che sono state inghiottite dall’incendio. Più di 2.200 pompieri sono impegnati a combattere le fiamme in California. Anche la Guardia Nazionale dello stato sta scendendo in campo, con l’invio di 100 truppe. Paradise, cittadina californiana con 27mila abitanti, è stata quasi interamente distrutta.

EVACUAZIONE DA MALIBU AI CENTRI DEL NORD. La California brucia e le autorità ordinano l’evacuazione di Malibu, la rinomata località dei vip che si affaccia sull'oceano Pacifico. L’incendio divampato nelle ultime ore, continua a crescere ed è imprevedibile, affermano le autorità. Le fiamme hanno costretto anche alla cancellazione delle lezioni dell’università Pepperdine. Le autorità della California hanno ordinato l’evacuazione di decine di migliaia di persone a causa di un violento incendio che minaccia numerose comunità nel nord dello Stato.

Finora le fiamme hanno distrutto un numero imprecisato di strutture e alcune persone sono rimaste ferite, ha reso noto il capo del Dipartimento forestale John Gaddie.