Zingaretti, Renzi scopra ebbrezza spingere insieme per idea

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - "Io penso che Renzi sia stato un leader, e penso che per tutti sia un bene immaginarsi a volte nella propria vita come guida e a volte scoprire anche l'ebbrezza di spingere insieme a tanti altri per un'idea, per dei valori, con un progetto politico". Lo ha detto il governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, parlando a margine di un incontro con i suoi giovani sostenitori a Firenze. "Io voglio allargare, non voglio escludere", ha affermato Zingaretti, dicendosi convinto "che vada costruito un partito più grande, più aperto, plurale, più ricco, con tante idee, con tante differenze, dove tutti abbiano un ruolo". Il tema del congresso, sostiene il governatore, "dovrà essere questo: ritornare con coraggio a cambiare, e tornare ad offrire una speranza diversa agli italiani che in parte sono stati conquistati alle elezioni da Lega e 5 stelle. Ma bisogna combattere".