(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Lunedì 12 novembre, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, faranno diverse audizioni tra cui quelle dei rappresentanti dell'Istat, della Corte dei conti e del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.