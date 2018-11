Melbourne: Russell Crowe ricorda il suo 'amico' Malaspina

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Sisto, il mio cuore si spezza ...": l'attore australiano Russell Crowe ricorda così su Twitter, in italiano, il suo "amico" Sisto Malaspina, il 74enne ucciso ieri a coltellate nell'attacco di Melbourne. Malaspina, nato in Italia ma naturalizzato australiano, era comproprietario del noto 'Pellegrini's bar', spesso frequentato anche da Crowe. "Vado da Pellegrini's dal 1987 - scrive l'attore su Twitter -. Non sono mai stato a Melbourne senza visitare il mio Sisto. Sul muro ci sono gli adesivi ed i berretti di South Sydney. Il mio dolce e leale amico, accoltellato in strada da un pazzo. Cosí triste".