Inchiesta nomine: iniziata udienza, parola alla difesa

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - È iniziata da pochi minuti l'udienza finale del processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi per falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione Turismo del Campidoglio. A prendere la parola, davanti al giudice monocratico, la difesa della Raggi composta dagli avvocati Pier Francesco Bruno, Emiliano Fasulo e Alessadro Mancori. La sentenza è attesa nel pomeriggio. La Procura ha chiesto una condanna a 10 mesi di reclusione. La sindaca Raggi era arrivata poco prima in Aula al Tribunale di Roma, accompagnata dal marito Andrea Severini. E' la prima volta che lui l'accompagna da quando è cominciato il processo. In Aula, oltre a tanti giornalisti, presenti anche alcuni consiglieri M5S.