Yemen: tv, lealisti avanzano verso centro Hudadya

(ANSA) - BEIRUT, 10 NOV - Le forze lealiste yemenite avanzano verso il centro di Hudayda, porto sul Mar Rosso in mano agli insorti Huthi. Lo riferisce la tv panaraba al Jazira, che cita fonti militari di Aden, dove ha sede il governo sostenuto da Arabia Saudita ed Emirati e che è ostile all'insurrezione Huthi, vicina invece all'Iran. L'assedio di Hudayda prosegue da mesi. E da circa una settimana le forze lealiste hanno intensificato l'attacco su due lati della città. Alcune fonti affermano che le forze filo-Riad hanno preso il controllo dell'ospedale pubblico di Hudayda, nella parte orientale della città. Ma non vi sono conferme indipendenti. Secondo l'Onu in città rimangono circa 150mila persone, di fatto intrappolate tra i combattimenti in corso e senza la possibilità di uscire dalla città assediata.