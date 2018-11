Pd: Martina, io candidato? Ci sto ancora ragionando

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Se mi candiderò al Congresso? Io sto ancora ragionando. La cosa importante è che con l'assemblea nazionale di sabato prossimo noi avvieremo il nostro percorso per il Congresso". Così a margine della manifestazione a Roma contro il ddl Pillon il segretario dimissionario del Pd Maurizio Martina. "Sono convintissimo che un Congresso aperto e partecipato, di idee prima che di persone - ha aggiunto - possa essere un'occasione enorme per il Pd anche per collegarsi a piazze come questa e per aprire un lavoro nuovo verso tanta parte di questo Paese che sta iniziando a dire no a questo Governo".