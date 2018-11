Trump-Putin, domani'breve incontro informale'

(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - Donald Trump e Vladimir Putin avranno domani "un breve incontro informale" durante il pranzo di lavoro all'Eliseo, dopo le celebrazioni solenni per i 100 anni dell'armistizio che mise fine alla Grande Guerra. Secondo quanto si apprende, i due leader si parleranno nell'unica occasione in cui si troveranno insieme. Il presidente russo arriverà infatti a Parigi soltanto domattina e non sarà presente alla cena di questa sera organizzata da Emmanuel Macron con una cinquantina di capi di Stato e di governo al Museo d'Orsay.