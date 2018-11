Incendi: a fuoco discarica nei pressi campo nomadi a Pisa

(ANSA) - PISA, 10 NOV - Un incendio si è sviluppato in serata alla periferia di Pisa in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo nomadi. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco e una di tecnici dell'Arpat, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, per effettuare misurazioni mirate e verificare eventuali fonti di inquinamento. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite ma le fiamme non hanno causato feriti e si sono sviluppate in una zona distante da abitazioni pertanto, assicurano i vigili del fuoco, al momento non ci sono motivi di preoccupazione per la popolazione che risiede nell'area dov'è in corso l'incendio che comunque è stato avvistato a diverse centinaia di metri di distanza alla periferia sud est della città.(ANSA).