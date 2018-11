Perù: Machu Picchu, da gennaio riformate visite turisti

(ANSA) - LIMA, 10 NOV - Il ministro del Commercio estero e del Turismo peruviano, Rogers Valencia, ha reso noto che a partire da gennaio 2019 il governo introdurrà misure riguardanti l'ingresso dei turisti nella cittadella inca di Machu Picchu che avverrà in base ad una tabella oraria. Lo scrive l'agenzia di stampa Andina di Lima. Machu Picchu è il sito turistico più rappresentativo del Perù, che nei primi sei mesi del 2018 è stato visitato da almeno 1,2 milioni di persone. Intervenendo ad un seminario ministeriale, Valencia ha indicato che nella riforma sono stati consultati anche i ministeri della Cultura e dell'Ambiente e le autorità regionali. In sostanza, ha spiegato, quanti intendano visitare Machu Picchu dovranno iscriversi in anticipo sulla base di fasce orarie. "Questa nostra iniziativa è fondamentale", ha concluso, aggiungendo che "dobbiamo ricercare di ordinare le visite. In questo modo miglioreremo l'esperienza del turista e preserveremo meglio il nostro principale monumento storico".