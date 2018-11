FdI: Prisco nominato responsabile nazionale riforme

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Il deputato umbro Emanuele Prisco è stato nominato responsabile nazionale per le riforme di Fratelli d'Italia. A indicarlo è stata la presidente del partito Giorgia Meloni. "Questo ruolo riguarderà alcune partite strategiche per l'Italia a cominciare dal posizionamento politico nei rapporti con l'Europa e alla riorganizzazione del modello di Stato" ha spiegato Prisco, rendendo nota la nomina. "Ringrazio Giorgia Meloni - ha aggiunto - per avermi affidato questo nuovo incarico. In ogni modo continuerò, come ho sempre fatto, con il massimo impegno, ad occuparmi in maniera attenta delle vicende perugine e umbre più in generale. Il nuovo incarico è prima di tutto un riconoscimento al partito umbro che - ha concluso l'on. Prisco - rappresenta una delle realtà più convincenti d'Italia". (ANSA).