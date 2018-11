Papa: guerre ancora oggi, non impariamo, investire su pace

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 11 NOV - "La pagina storica del primo conflitto mondiale è per tutti un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo. Sembra che noi non impariamo". Lo ha detto il Papa ricordando all'Angelus il centenario della fine della Grande Guerra. "Mentre preghiamo per tutte le vittime di quella immane tragedia, diciamo con forza: investiamo sulla pace, non sulla guerra! E, come segno emblematico, prendiamo quello del grande San Martino di Tours, che oggi ricordiamo: egli tagliò in due il suo mantello per condividerlo con un povero. Questo gesto di umana solidarietà indichi a tutti la via per costruire la pace", ha sottolineato Papa Francesco. Oggi per celebrare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale suoneranno le campane a San Pietro.