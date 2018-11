Maltempo: allagamenti in A7, isolata una frazione di Genova. Lavori a Portofino

Le forti piogge che nelle ultime ore hanno colpito la Liguria hanno causato allagamenti sull' autostrada A7 nel nodo Genovese provocando disagi al traffico. In particolare nella parte tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e a Genova Ovest oltre che tra Sampierdarena e Genova Ovest.

In città continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco. Nella giornata di ieri sono stati una sessantina gli interventi dei pompieri soprattutto per alberi pericolanti e scantinati allagati. Anche stamattina le chiamate alla centrale operativa hanno riguardato alberi in bilico e allagamenti. Problemi anche in altre province, dove si registrano piccoli allagamenti e disagi alla circolazione.

ISOLATA FRAZIONE DI 200 ABITANTI: ARRIVA LA PROTEZIONE CIVILE. La protezione civile di Genova e della Liguria è dalla scorsa notte al lavoro nella frazione di San Carlo di Cese rimasta isolata per il cedimento di un tratto della strada carrabile provocato dalle forti piogge. L’assessore regionale alla protezione civile della Liguria Giacomo Giampedrone è nella frazione insieme con Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del comune, e Paola Bordilli, assessore sviluppo economico del comune di Genova.

Hanno incontrato una delegazione dei circa 200 residenti rimasti isolati per organizzare gli interventi per consentire loro di raggiungere Genova. In particolare saranno predisposti autobus dedicati per portare i bambini a scuola. L’obiettivo primario è mettere in sicurezza un percorso pedonale per superare il tratto di strada crollato.

LAVORI A PORTOFINO PER RIAPRIRE IL PASSAGGIO PEDONALE PRIMA DI NATALE. Inizieranno domani i lavori sulla strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso sotto i colpi della violenta mareggiata che ha danneggiato molte località costiere della Liguria. Lo ha annunciato il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega questa mattina dopo un sopralluogo insieme ai tecnici della ex provincia spiegando che c'è l’obiettivo di aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale.

«Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto crollato - spiega Senarega - contestualmente dovremo lavorare per ripristinare il tratto compreso tra il Castello Bonomi Bolchini e la curva della Carega, dove comincia il crollo totale della carreggiata. A Natale la passerella sarà percorribile» si augura Senarega.

Questa mattina, nel giorno di San Martino, a cui è dedicata una delle due chiese, è stata celebrata una messa di ringraziamento perchè il maltempo non ha provocato vittime. Domani a Portofino arriverà un’ambulanza con il traghetto Ichnusa, che in questi giorni sta trasportando le auto dei residenti a Genova e sta scaricando l’approvvigionamento di gas.

LA NAVE DICIOTTI PATTUGLIA LE COSTI LIGURI. Il pattugliatore d’altura della Guardia Costiera Diciotti è arrivato questa mattina nelle acque del Tigullio Occidentale con funzioni di protezione civile a supporto delle città colpite dalla mareggiata del 29 ottobre.

La Diciotti resterà nel Tigullio diversi giorni per sovrintendere in particolare alle operazioni di ripristino dei porti di Santa Margherita Ligure e Rapallo, devastati dalla mareggiata, e a quelle di collegamento con Portofino, rimasta isolata per il crollo di tratti della strada costiera e raggiungibile con celerità solo dal mare. Il pattugliatore ha in dotazione tra l’altro mezzi che possono permettere di raggiungere zone costiere senza necessità di un attracco, ma direttamente sulla spiaggia.