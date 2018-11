Violenta rissa col partner dell'ex fidanzata, 29enne ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Violenta rissa ieri pomeriggio in periferia a Bologna scoppiata dopo l'incontro tra un 29enne bolognese e la sua ex fidanzata, una 40enne residente in città, che era insieme al nuovo partner, un 19enne originario di Pisa e senza fissa dimore. Quest'ultimo è stato arrestato dalla polizia di Stato per lesioni gravissime: dopo essere venuto alle mani e aver preso a calci l'auto dell'ex fidanzato della donna lo ha ferito al volto col coccio appuntito di un posacenere rotto durante la lite. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito d'urgenza all'Ospedale Maggiore dove è in osservazione per il taglio profondo che avrebbe raggiunto anche il nervo facciale. La chiamata alla centrale operativa del 113 è arrivata alle 14.30 da un bar di via Pasteur. I tre, secondo quanto ricostruito anche in base alle testimonianze dei presenti, si sono incontrati fuori dal locale: dopo gli insulti sono passati alle mani e, ad avere la peggio, è stato l'ex di lei colpito alla guancia sinistra dal 19enne. C'è chi ha raccontato agli agenti che avrebbe brandito un coltello, ma la lama non è stata trovata. La 40enne e l'attuale partner sono stati fermati all'incrocio tra via della Salute e via Koch: anche loro hanno richiesto l'intervento del 118 per avere ricevuto, durante la lite, schiaffi e pugni. Per i due prognosi di 5-7 giorni. (ANSA).