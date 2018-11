Migranti: Juncker, falso che l'Ue non sostiene Italia

(ANSA) - PARIGI, 11 NOV - "Abbiamo fatto in modo da inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell'accoglienza dei migranti in Italia": lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, intervistato dalla tv France 24. Quindi, ha aggiunto, "non è vero che l'Europa non sarebbe stata là dove la si attendeva. Vorrei però che ci mettessimo d'accordo il prima possibile su riforma del diritto di asilo e degli accordi di Dublino. Ma dobbiamo farlo tutti insieme e non uno contro l'altro".