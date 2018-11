Putin, pronto a incontrare Trump a margine del G20

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin si è detto disponibile ad un incontro bilaterale con il leader Usa Donald Trump a margine del summit del G20 in Argentina di fine mese dicendosi "pronto per il dialogo". Lo stesso Putin, a Parigi per le celebrazioni del centenario dell'armistizio della Prima guerra mondiale, ha auspicato in un'intervista a Russia Today rilanciata dalle agenzie russe una ripresa dei negoziati tra le due potenze nel solco del trattato Inf sui missili a corto e medio raggio in Europa.