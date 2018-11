Rohingya:il 15/11 inizio rimpatrio da Bangladesh in Birmania

(ANSA) - YANGON, 11 NOV - Il rimpatrio dei circa 700.000 profughi di etnia Rohingya dal Bangladesh in Birmania inizierà giovedì prossimo, 15 novembre: lo ha annunciato il ministro birmano degli Affari sociali Win Myat Aye. Parlando in conferenza stampa, il ministro ha detto che il governo del Bangladesh ha informato le autorità birmane che il rimpatrio, concordato il linea di principio mesi fa, inizIerà in quella data. Il governo della Birmania ha spiegato che un primo gruppo di 2.251 persone verrà rimandato in patria a partire da metà novembre. Gruppi per la difesa dei diritti umani hanno più volte detto che la situazione in Birmania per i Rohingya non offre garanzie di sicurezza. Più di 700.000 persone sono fuggite dalla Birmania dall'agosto dello scorso anno, in seguito ad una brutale repressione del regime militare birmano. E vivono in campi profughi improvvisati nel vicino Bangladesh, che adesso però afferma di non avere più risorse per l'accoglienza.