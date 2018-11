Israele: Gerusalemme, martedì elezione nuovo sindaco

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 NOV - Cresce la tensione politica a Gerusalemme per l'elezione del nuovo sindaco che avverrà martedì, nel giorno del ballottaggio delle elezioni locali israeliane. Dopo che il sindaco laico uscente Nir Barkat ha lasciato la politica municipale per passare al Likud, la sfida vede contrapposti il candidato laico Ofer Berkovicz ed il nazionalista, Moshe Lion. Quest'ultimo, che in passato è stato un collaboratore di Benyamin Netanyahu, ha atteso invano il sostegno del premier. Nel primo turno questi gli aveva preferito il ministro Zeev Elkin (Likud), mentre adesso ha scelto di non prendere posizione. Per la scelta del nuovo sindaco saranno così determinanti i palestinesi di Gerusalemme est (che si asterranno in massa) e gli ebrei ortodossi, una parte cospicua della popolazione. Lion e Berkovitz hanno dunque corteggiato le varie sette rabbiniche, spesso in lotta fra loro.