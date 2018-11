(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - I democratici, che fra un mese prenderanno il controllo della Camera, sono pronti ad indagare sugli attacchi ai media da parte del presidente Donald Trump. Lo afferma in un'intervista ad Axios il deputato Adam Schiff, che nella prossima legislatura dovrebbe guidare la commissione intelligence. Schiff spiega come si voglia fare luce sulle pressioni che Trump avrebbe esercitato sulle autorita' postali per far pagare di piu' Amazon, e dunque per colpire Jeff Bezos, che e' anche il proprietario del Washington Post. Inoltre si vuole capire se lo stop dell'amministrazione Trump all'operazione At&t-Time Warner sia stata una mossa per colpire la Cnn, controllata da Time Warner.