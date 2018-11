Gabon: portavoce, presidente malato ma in via di guarigione

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il presidente del Gabon, Ali Bongo, è gravemente malato, ma in via di guarigione. Lo rende noto il suo portavoce, ponendo fine a settimane di silenzio sulle sue condizioni di salute. Lo riferisce la Bbc online. Voci non confermate sostenevano che il presidente, 59 anni, fosse stato colpito da un ictus. Al momento, è ricoverato in un ospedale in Arabia Saudita e il rapporto iniziale parlava di 'stanchezza'. Il suo portavoce, Ike Ngouoni, ha detto che Bongo "sta recuperando tutte le sue capacità fisiche", senza fare riferimento a un ictus, ma il presidente ha sofferto "di sanguinamento che ha richiesto cure mediche", ha aggiunto. Nel 2009 Ali Bongo è succeduto come presidente al padre, Omar Bongo, il quale ha governato per oltre 40 anni. Ali ha vinto di recente la rielezione nel 2016 in uno scrutinio segnato da violenze e accuse di frode. Con Bongo ricoverato a Riad, il leader dell'opposizione, Jean Ping, ha rivendicato la vittoria nello scrutinio.