Una ragazzina di 15 anni è stata ricoverata oggi in ospedale in condizioni critiche dopo che l'autobus di linea a due piani sul quale viaggiava si è scontrato con un’auto, un altro autobus ed è finito contro la tettoia di una fermata nel borgo londinese di Croydon (sud): lo ha reso noto la polizia, riporta la Bbc.

L’autista dell’autobus è stato arrestato per sospetta guida in stato di ebbrezza. Altre 19 persone sono rimaste ferite e 18 di loro sono state ricoverate in ospedale.