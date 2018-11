Strage Viareggio: sgomberato stand familiari vittime

(ANSA) - VIAREGGIO, 11 NOV - Uno stand, allestito in piazza Mazzini a Viareggio (Lucca) dai familiari delle vittime della strage ferroviaria del 2009 con le foto della tragedia in vista del processo di appello a Firenze di martedì, è stato sgomberato perché non in regola con le autorizzazioni. L'associazione Il mondo che vorrei aveva chiesto il patrocinio al Comune, e il presidente dei familiari delle vittime Marco Piagentini ha riferito di aver avuto assicurazione che sarebbe stato concesso. "Documenti ufficiali in mano non ne avevamo - ha sottolineato Piagentini - ma abbiamo allestito lo stand in buona fede convinti di poterlo fare. Stamani è passato anche il sindaco a salutarci ma nel pomeriggio sono venuti i vigili a farci sgomberare". "Dispiace per questo disguido - ha concluso - alle 17 avremmo smontato. Vedremo di chiarire, mi dispiace di quanto accaduto".