Un rapporto «complicato» che ha generato anche qualche tensione. Così il New York Times descrive i rapporti all’interno della Casa Bianca tra Melania e Ivanka Trump, la first lady che risiede nella East Wing, dove ci sono gli appartamenti del presidente, e la first daughter che lavora nella West Wing, dove si trovano gli uffici.

Che i rapporti tra le due non siano mai stati tra i più calorosi è cosa nota. Ma il Times racconta come sia difficile per lo staff presidenziale gestire le due prime donne della Casa Bianca. L’ultimo "incidente"? Ivanka, scrive il Nyt, aveva programmato un viaggio in Africa ben prima che Melania annunciasse il suo. Un annuncio che la first daughter avrebbe accolto con una certa irritazione.