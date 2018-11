Brexit:Belgio,aspettiamo segnali da Gb,speriamo prima Natale

(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - Per un accordo sulla Brexit "stiamo aspettando novità da Londra. C'è tempo, ma non così tanto. Per oggi penso sia difficile fare veri progressi, ma spero sia possibile prima di Natale". Così il ministro degli Esteri belga Didier Reynders al suo arrivo al Consiglio affari generali. "Siamo pronti a tutti gli scenari, ma lavoriamo sodo per raggiungere un buon accordo" con Londra. "Siamo molto vicini. Abbiamo una soluzione per quasi tutte le questioni, e anche sulle frontiere irlandesi abbiamo fatto una proposta con alcune evoluzioni negli ultimi giorni, ma fino ad ora non abbiamo avuto segnali positivi" dalla Gran Bretagna. "Spero ci possano essere nelle prossime settimane, ma di sicuro non oggi", spiega Reynders. "Aspettiamo di sapere da Barnier se un buon accordo è possibile per questo mese o se occorre aspettare le prossime settimane. Siamo pronti ad organizzare un vertice straordinario, ma solo se ci sono progressi. Se la situazione è la stessa di dieci giorni fa, non ha senso, sarà per dicembre".