Brexit: Francia, palla in campo Gb, prepariamo tutti scenari

(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - Sulla Brexit "siamo determinati a trovare un buon accordo. Abbiamo la sensazione che i negoziatori abbiano lavorato molto, e stamani con Barnier entreremo nei dettagli. Ma la palla è in campo britannico. E' una decisione" di Londra. Così il ministro per gli Affari europei Nathalie Loiseau al suo arrivo al Consiglio affari generali a 27. "Parleremo dell'unione doganale e di cosa significa per noi. Siamo pronti, siamo aperti, ma vogliamo vedere i dettagli", ha spiegato Loiseau, aggiungendo poi: "per interrompere qualsiasi accordo temporaneo" con la Gran Bretagna "occorre una decisione bilaterale, sia dei 27 che di Londra. E a quel punto occorre che sappiamo quale sarà la soluzione per le frontiere irlandesi". Quanto allo scenario di mancato accordo, risponde il ministro "ci stiamo lavorando, perché potrebbe verificarsi anche a seguito della "mancata ratifica da parte dei Parlamenti. In Francia ci prepariamo un progetto di legge con misure nazionali temporanee".