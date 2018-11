Anziano ucciso nel Pavese: indagato il figlio

(ANSA) - PAVIA, 12 NOV - E' indagato per l'omicidio del padre Piero Dagrada, 77 anni, un anziano da tempo malato, insieme al quale viveva in una casa della frazione Giovenzano del comune di Vellezzo Bellini a pochi chilometri da Pavia. Giovanni Dagrada, 38 anni, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, anche per occultamento di cadavere, la scorsa notte dai carabinieri, al termine di un lungo interrogatorio in caserma. A lanciare l'allarme è stato l'altro fratello Antonio, 40 anni, che abita alla frazione Samperone di Certosa (Pavia). Ieri ha trovato il corpo senza vita del padre sul pavimento del salotto: vicino al cadavere c'era il fratello Giovanni, in stato confusionale. Antonio Dagrada ha subito avvisato i carabinieri. Un primo sommario esame del cadavere ha fatto risalire la morte di Piero Dagrada ad almeno cinque giorni prima. Inoltre sul corpo sono stati trovati segni che sembrano confermare un'aggressione: non è escluso che l'uomo possa anche essere stato soffocato.