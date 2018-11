Il 'Viaggio in Italia' della Consulta fa tappa a Lecce

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Venerdì 16 novembre a partire dalle ore 10, nella Casa circondariale NC di Lecce, la giudice della Corte costituzionale Daria de Pretis incontrerà le detenute della sezione femminile nell'ambito del progetto 'Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri'. Nel teatro del carcere la giudice terrà una lezione che si svilupperà attorno al frammento di Costituzione 'Senza distinzione' e successivamente risponderà alle domande che le detenute vorranno rivolgerle. Dopo l'incontro, la giudice de Pretis visiterà gli spazi detentivi. Il progetto 'Viaggio nelle carceri' è stato deliberato dalla Corte l'8 maggio scorso e, in continuità con il 'Viaggio nelle scuole', risponde anzitutto all'esigenza di aprire sempre di più l'Istituzione alla società per diffondere e consolidare la cultura costituzionale. "L'incontro 'fisico' con porzioni del Paese reale - precisa una nota - esprime poi l'esigenza di uno scambio di conoscenze e di esperienze in funzione di una piena condivisione e attuazione dei valori costituzionali". Infine, con la scelta del carcere, la Corte intende anche testimoniare che la "cittadinanza costituzionale" non conosce muri perché la Costituzione "appartiene a tutti". Il progetto - grazie alla collaborazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità - prevede un ciclo di incontri in diverse carceri italiane. Dopo Rebibbia Nuovo complesso, San Vittore, Nisida minorile, Terni, Genova-Marassi e Lecce femminile, il Viaggio nelle carceri proseguirà nel 2019, come quello nelle scuole. I giornalisti e i cineoperatori interessati a seguire di persona l'incontro di Lecce dovranno accreditarsi entro giovedì 15 novembre, ore 12,00 agli indirizzi: ufficio.stampa@cortecostituzionale.it cc.lecce@giustizia.it (ANSA).