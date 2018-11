(ANSA) - ROMA, 12 NOV - È stato "positivo" l'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed è servito per fare il punto "sulla Libia e la manovra, in vista dell'invio della lettera" domani a Bruxelles. Lo afferma Matteo Salvini al termine del colloquio, al quale non hanno partecipato Luigi Di Maio e Giovanni Tria.