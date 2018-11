«Morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile polintossicazione da diverse sostanze». E’ la causa della morte di Marianna Pepe, avvenuta lo scorso 8 novembre, secondo quanto ha scritto il medico legale che, tra l’altro, «non ha rilevato segni di violenza».

Lo riporta una nota della Procura di Trieste che coordina le indagini e che ha già conferito l’incarico per l’autopsia, che sarà svolta mercoledì.

Per la morte della 39enne ex campionessa di tiro a segno ci sono due indagati. E' emerso inoltre che la donna fuggiva da un uomo violento.