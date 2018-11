(ANSA) - TORINO, 12 NOV - "La Appendino non mi ha convocato perché non vuole discutere sulla Tav". Così Mino Giachino, promotore con il comitato 'Sì, Torino va avanti' della manifestazione di sabato a sostengono della Torino-Lione. "Io che voglio rappresentare la domanda della grande piazza di sabato, e non mi accontento dei salamelecchi - aggiunge - mi confronterò solo con governo e Parlamento. Le adesioni alla petizione sì Tav superano quota 65mila; non convocandomi Appendino manca di rispetto a chi sabato era in piazza".