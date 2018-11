Corea Nord: 'prosegue programma balistico in basi nascoste'

(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - La Corea del nord sta procedendo con il suo programma di missili balistici in 16 basi nascoste che sono state identificate nelle nuove immagini di un satellite commerciale, un network a lungo conosciuto dall'intelligence americana ma rimasto nell'ombra mentre il presidente Usa Donald Trump rivendica di aver neutralizzato la minaccia nucleare di Pyongyang. Le immagini satellitari, scrive il new York Times, suggeriscono che la Corea del nord abbia operato un grande raggiro: offrire di smantellare un importante sito di lanci - una misura avviata ma poi fermata - continuando a fare miglioramenti in oltre una dozzina di siti che rafforzeranno i lanci di testate convenzionali e nucleari. L'esistenza di basi di missili balistici, che Pyongyang non ha mai riconosciuto, contraddice le dichiarazioni del tycoon che la sua diplomazia ha portato all'eliminazione della minaccia nucleare, secondo il Nyt.