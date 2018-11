Tav: B.Grillo, bentornata borghesia, manca solo Gaber...

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Questa borghesia rediviva ci aiuterà soprattutto in una cosa, determinante, trasformare aspri conflitti sociali in questioni da salotto e questioni da salotto in tragedie: bentornati ancora". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog dove prende di mira la manifestazione Si Tav di Torino. "Davvero, sono contento, perché il paese potesse cambiare era necessario che si ricomponesse: non importa se la TAV in Italia non esiste proprio, nemmeno un Km, quello che importa è che siete tornati voi borghesucci: manca solo Gaber a prendervi in giro e l'Italia sta tornando (forse) se stessa?". Per Grillo "a vederli in piazza a manifestare per la TAV ho provato un senso di nostalgia ed affetto per i tempi andati. Tutta quella dissimmetria ideale e fattiva fra l'enorme buco da fare, le tonnellate di polveri, il clangore delle merci che passano, l'appoggio ideale della destra salviniana, insomma: tentare un nuovo MOSE, tentare un nuovo ponte di Messina".