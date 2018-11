Romania: presidente, 'non siamo pronti per presidenza Ue'

(ANSA) - BUCAREST, 12 NOV - La Romania non è pronta ad assumere la presidenza di turno dell'Unione europea, che inizia il 1 gennaio: lo ha dichiarato Il presidente della repubblica romena, Klaus Iohannis, chiedendo apertamente le dimissioni del governo della premier socialdemocratica Viorica Dancila. Citato dai media, Iohannis ha detto che la situazione "è uscita dai binari" e che vi è una "necessità politica" di cambiare l'attuale esecutivo da lui definito "un incidente della democrazia romena". Nei giorni scorsi si era dimesso a sorpresa il ministro Victor Negrescu, responsabile affari europei e incaricato di preparare il semestre di presidenza romeno della Ue. Il motivo, per i media, è l'insoddisfazione degli altri membri del governo per il suo lavoro. "Non si sa chi nel governo siano i responsabili, mentre quelli che devono occuparsi della presidenza Ue si dimettono", ha affermato il presidente Iohannis. Liviu Dragnea, capo del Partito socialdemocratico, ha criticato la dichiarazione di Iohannis: "Non fa bene alla Romania".