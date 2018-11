Tentato omicidio a Rimini, vittima si rifugia in Questura

(ANSA) - RIMINI, 12 NOV - Tentato omicidio in centro storico a Rimini stasera verso le 19. La vittima, un ragazzo di origine rumene di 25 anni, si è rifugiato nella sede della Questura di Rimini, chiedendo aiuto dopo essere stato aggredito e perdendo sangue da una profonda ferita alla testa. Immediatamente soccorso dagli agenti, è stato portato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono scattate subito e nel giro di mezz'ora la Polizia ha rintracciato un cittadino di Santo Domingo di 55 anni. Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione, avvenuta sotto i portici di piazza Cavour a pochi metri dall'ingresso del Comune di Rimini, a qualche centinaio dalla Questura. Il dominicano, accusato di aver colpito ripetutamente il rumeno a mani nude e usando un coltellino svizzero, è stato portato in Questura ed è in procinto di essere arrestato per tentato omicidio, al termine degli accertamenti. (ANSA).