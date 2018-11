Incide il suo nome sul Colosseo, denunciata 17enne

E’ stata sorpresa dal personale di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo mentre incideva con un frammento di un laterizio la scritta GEO, lettere parziali del suo nome, su un fornice del monumento. Per questo una ragazza inglese di 17 anni è stata denunciata per danneggiamento aggravato dai Carabinieri del Comando Piazza Venezia. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio. La ragazza, in vacanza a Roma, ha eluso la vigilanza dei genitori e non ha resistito al desiderio di lasciare un segno della sua visita al Colosseo. Portata in caserma al Comando Carabinieri di Piazza Venezia, dopo l’identificazione, è stata riaffidata alla madre. Inviata un’informativa alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.