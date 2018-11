Manovra:Meloni,barricate contro scudo e condono salva banche

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Incredibile! In campagna elettorale promettevano di risarcire i risparmiatori truffati delle banche salvate dallo Stato, ora che sono al Governo infilano nella manovra economica una norma scandalosa: i risparmiatori truffati che accettano il rimborso del 30% dovranno rinunciare al restante 70% e non potranno più fare causa agli istituti di credito e alle autorità di vigilanza. In altre parole: uno scudo salva-banche e salva-Consob e Bankitalia e un condono che farà risparmiare alle banche oltre 5 miliardi di euro. Fratelli d'Italia farà le barricate in Parlamento per cancellare questa ignobile porcata". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.