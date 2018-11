Migranti: Fratoianni, con lo sgombero Baobab ulteriore caos

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Lo sgombero del presidio del Baobab a Roma rappresenta l'ennesima tappa di una escalation repressiva inutile e sbagliata. L'unica illegalita' inaccettabile e' quella che costringe persone a dormire in strada".Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. "Gli sgomberi senza soluzioni alternative - prosegue il leader di SI - non fanno altro che produrre ulteriore caos oltre che ulteriore sofferenza per chi gia' vive una condizione di disagio. Voler affrontare una drammatica questione sociale come se fosse una affare di ordine pubblico - conclude Fratoianni e' sciocco, inutilmente feroce, non porta a nessun risultato positivo".