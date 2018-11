Mattarella in Svezia in visita di Stato, incontro con reali

(ANSA) - STOCCOLMA, 13 NOV - Inizia oggi la visita di Stato del presidente Sergio Mattarella in Svezia. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, incontra i reali di Svezia. Sarà una giornata scandita da un rigido protocollo che prevede l'avvio delle cerimonie con il trasferimento del presidente della Repubblica alle Scuderie Reali dove troverà ad accoglierlo il Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia. Quindi i reali e il presidente si sposteranno in carrozza al palazzo reale di Stoccolma per gli inni nazionali e gli onori militari. Poco dopo gli inizi dei colloqui negli appartamenti di Bernardotte, dove troverà anche la Principessa Ereditaria Vittoria con il Principe consorte Daniel, e il Principe Carlo Filippo con la Principessa consorte Sofia. Dopo una colazione di Stato con i reali, il presidente visiterà il Parlamento svedese e il palazzo del Governo. in serata nuovo incontro con i reali per una cena (frac obbligatorio).