A fuoco pullman con studenti a bordo, nessun ferito

(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 13 NOV - Pullman distrutto dalle fiamme questa mattina in provincia di Campobasso, sulla strada fra Larino e Casacalenda (Campobasso). Nessun ferito tra le persone a bordo, una trentina di studenti di un istituto superiore di Casacalenda, solo grazie alla prontezza dell'autista che, appena ha visto fuoriuscire del fumo dal cofano, ha fermato il mezzo e ha fatto scendere velocemente i ragazzi. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto il veicolo, distruggendolo, davanti agli studenti fermi sul ciglio della strada e ai passeggeri di un secondo bus che stava sopraggiungendo. Sul posto, al km 189,500 della statale 87 Sannitica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli e del distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso), insieme ai Carabinieri della Compagnia di Larino, guidati dal comandante Raffaele Iacuzio, arrivato insieme ad alcune pattuglie. Chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni sulla statale 647 "Fondo Valle del Biferno". Sul posto anche personale di Anas.(ANSA).