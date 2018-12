Strage di Erba, da Olindo e Rosa una denuncia per reperti distrutti

Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba, hanno presentato una denuncia per la distruzione dei reperti mai analizzati, avvenuta il 12 luglio, poche ore prima che la Corte di Cassazione si pronunciasse, stabilendo che giubbotti delle vittime, mozziconi di sigaretta, la tenda di casa di Mario Frigerio e molto altro potessero essere analizzati dalla difesa con la formula dell’accertamento tecnico di parte con l’avviso al pm. E’ quanto scrive il settimanale Oggi.

Sulla vicenda ora si sono mossi gli ispettori del ministero della giustizia. «Tre settimane fa Olindo e Rosa - fa sapere l'avvocato Fabio Schembri, che con Nico D’Ascola e Luisa Bordeaux difende la coppia - hanno depositato in proposito una denuncia, agli uffici matricola delle carceri di Opera e Bollate. Ci auguriamo che l’autorità giudiziaria comasca faccia chiarezza e accerti le responsabilità».