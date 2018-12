"Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria": lo afferma Donald Trump su Twitter, spiegando che la lotta all’Isis era «l'unica ragione di essere lì».

Il Pentagono starebbe però cercando di dissuadere il presidente americano Donald Trump intenzionato a ritirare completamente le truppe Usa dalla Siria. Un annuncio che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Lo riporta il New York Times, spiegando come i vertici del Dipartimento della difesa cerchino di convincere la Casa Bianca che una mossa del genere sarebbe un tradimento degli alleati curdi le cui truppe da anni operano a fianco di quelle Usa in Siria e che rischierebbero di essere attaccate da un’offensiva della Turchia.