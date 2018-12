Resta ancora chiuso l’aeroporto di Gatwick di Londra, mentre polizia e funzionari dell’aeroporto indagano sulle segnalazioni di droni che stavano sorvolando l'area dello scalo. Ai passeggeri che viaggiano oggi è stato consigliato di controllare lo stato dei loro voli prima di andare all’aeroporto.

Gatwick è stato chiuso mercoledì sera alle 21 circa. Ha riaperto alle 3 circa ma solo per 45 minuti. Molti voli in arrivo sono stati dirottati verso altre destinazioni in Gran Bretagna e in Europa.