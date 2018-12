Donna morta nel Tevere, si cercano le figlie di 6 mesi: è un omicidio-suicidio?

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La Procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio-suicidio in relazione alle morte di una donna di 38 anni che questa mattina si è uccisa lanciandosi all'altezza di Ponte di Testaccio. Il fascicolo è al momento affidato al pm di turno Mario Palazzi. Sono in corso le ricerche delle due figlie, gemelle di 6 mesi, di cui il marito della donna ha denunciato la scomparsa.

IL MARITO: "MI SONO SVEGLIATO E NON C'ERANO PIU' ". «Mi sono svegliato e non c'erano più». E’ quanto avrebbe raccontato il marito della 38enne, che si è allontanata da casa con le sue figlie di 6 mesi e trovata morta nel Tevere a Roma. Il marito si è presentato stamattina alla polizia per denunciare la scomparsa. Sono ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco nelle acque del fiume e della polizia. Accertamenti soprattutto in zona Testaccio dove la donna abitava ed è stata vista lanciarsi nel fiume. Ricerche anche nei cassonetti.