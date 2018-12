Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito a una sparatoria in centro a Vienna. Sono stati avvertiti spari in un ristorante su Backerstrasse attorno alle 13,30. Panico in strada, con un fuggi fuggi generale. E ora è caccia all'uomo nella capitale austriaca.

#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21 dicembre 2018