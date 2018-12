Clandestini su un cargo italiano minacciano l’equipaggio: "Sbarcateci a Londra"

Quattro clandestini armati di barre di ferro hanno minacciato l’equipaggio di una nave da carico della compagnia Grimaldi sull’estuario del Tamigi, chiedendo di poter raggiungere l’Inghilterra. Ad annunciarlo è stato un portavoce del gruppo, proprietario della nave. «Sono armati di barre di ferro e minacciano l’equipaggio da questa mattina di avvicinarsi alla riva» ha detto a SkyNews il portavoce Paul Kyprianou. «Stiamo ancora aspettando l’intervento delle autorità», ha aggiunto. I clandestini sono riusciti a fuggire dalla cabina dove sono stati trattenuti dopo che i marinai avevano scoperto la loro presenza a bordo. «Hanno iniziato a minacciare l’equipaggio, chiedendo al comandante di navigare molto vicino alla costa», ha detto. In risposta «l’equipaggio si è chiuso sul ponte della nave, quindi è sicuro e nessuno è rimasto ferito».

La polizia: «Non è terrorismo»

Il portavoce del gruppo Grimaldi ha detto che l’equipaggio era in contatto diretto con la polizia della contea di Essex (Inghilterra sud-orientale) e la guardia costiera britannica. «Continuiamo a gestire un incidente complesso a bordo di una nave», ha confermato la polizia Essex in una dichiarazione. «In questo momento, non stiamo trattando questo incidente come una presa di ostaggi, un atto di pirateria o un incidente legato al terrorismo», ha aggiunto. La nave battente bandiera italiana, che trasporta container e macchinari, è attualmente fuori dalla città portuale di Margate, secondo il sito Web MarineTraffic. Era partita il 10 dicembre da Lagos, in Nigeria diretta al porto di Tilbury, a est di Londra.