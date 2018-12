Fiumicino: 4 chili e mezzo di cocaina erano nascosti nel pacco di Natale

Quindici narcotrafficanti sono stati arrestati e oltre 40 chilogrammi di cocaina e 7 di eroina sono stati sequestrati nell’ambito di un’operazione svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra gli arrestati, un «insospettabile» trafficante che aveva nascosto in un pacco regalo natalizio oltre 4 chili e mezzo di cocaina purissima.

Il passeggero di nazionalità brasiliana era appena sbarcato a Fiumicino da un volo proveniente da San Paolo (Brasile), quando è stato sottoposto a un controllo dai finanzieri. Ha dichiarato di essere venuto in Italia per motivi turistici e per partecipare a un torneo internazionale di poker, ma i segni di nervosismo e agitazione mostrati hanno convinto i militari ad effettuare maggiori controlli: tra gli effetti personali contenuti all’interno del bagaglio è stato trovato un pacco regalo per bambini perfettamente confezionato e con l’immagine di un allegro Babbo Natale. Dentro c'erano due panetti contenenti 4 chili e mezzo di cocaina eccezionalmente pura. L’operazione ha consentito complessivamente di togliere dal mercato illegale circa 180mila dosi di droga, che avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro.