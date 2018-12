I Gilet gialli francesi bloccano la frontiera con l'Italia

Una cinquantina di gilet gialli francesi stanno bloccando la frontiera italo-francese sull'A8. I gilet gialli sono partiti da Nizza Saint-Isidore e hanno raggiunto Mentone. In entrambi i sensi ci sono rallentamenti anche a causa dei 'filtraggì di polizia francese e italiana.

Sono fra 600 e gli 800 i gilet gialli sbarcati questa mattina a sorpresa a Montmartre dopo aver disertato l’appuntamento annunciato a Versailles.

Un corteo si sta dirigendo nel quartiere di Saint-Lazare e dei grandi magazzini.

La polizia continua ad essere in allerta, vista anche la vicinanza dell’Eliseo, un obiettivo permanente dei gilet gialli. Il presidente, Emmanuel Macron, si trova oggi in visita in Ciad.

Sulla spianata del Sacrè-Coeur, alcune decine di gilet gialli hanno intonato la Quenelle, il brano del comico antisemita Dieudonnè, accompagnato dall’omonimo gesto ispirato al saluto nazista.





Trenta persone sono state identificate e 3 poste in stato di fermo finora.